(ANSA) – CATANZARO, 17 MAR – Il presidente della Regione Calabria ha disposto la “chiusura” del Comune di Montebello Jonico, in provincia di Reggio Calabria.”Ho appena emanato l’ordinanza – ha dichiarato Santelli – una misura che si è resa necessaria a seguito del numero di casi di positività al Coronavirus registrati fra ieri e oggi”.

Tra le persone risultate positive c’è anche il sindaco del centro reggino Domenico Crea. L’ordinanza prevede il divieto di allontanamento dal territorio comunale da parte di tutti gli individui presenti, il divieto di accesso nel territorio comunale, la sospensione delle attività degli uffici pubblici.

Viene comunque garantita l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità. Potranno varcare i confini comunali gli operatori sanitari e socio-sanitari, il personale impegnato nelle attività collegate all’emergenza, gli esercenti che hanno attività consentite sul territorio. In paese si è registrata la prima e al momento unica vittima del coronavirus in Calabria.



http://www.ansa.it/calabria/notizie/2020/03/17/santelli-chiude-montebello-jonico_2c1c7483-7139-447c-9231-47e6f1cce16e.html

