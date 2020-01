(ANSA) – GIOIA TAURO (REGGIO CALABRIA), 9 GEN – Un’operazione congiunta di controllo della filiera del pescato, condotta dal Commissariato di Polizia e dalla Capitaneria di porto di Gioia Tauro, ha consentito di accertare e sanzionare il trasporto di prodotti ittici in violazione della vigente normativa in materia di taglia minima consentita per la cattura e tracciabilità, evitandone la successiva commercializzazione.

Il prodotto, che é stato sequestrato ed era trasportato su un furgone, consisteva in 525 chilogrammi di novellame di sarda pescato in violazione della vigente normativa in materia di taglia minima consentita per la cattura e la conservazione della specie, ed in 150 chilogrammi di gamberi privi della documentazione che ne attestasse la provenienza.

Al conducente del furgone sono state applicate sanzioni amministrative per un totale di 26.500 euro.

Il prodotto, risultato idoneo al consumo umano, é stato dato in beneficenza ad istituti caritatevoli della Piana di Gioia Tauro.



