(ANSA) – COSENZA, 21 GEN – La giornalista Erica Cunsolo, in arte “Erica senza K”, e un operatore di “Striscia la notizia” sono stati aggrediti a calci e pugni, a Cosenza, nei pressi dello stadio “Marulla”, durante l’incontro di calcio tra la squadra di calcio locale ed il Crotone. A mettere in atto l’aggressione sono stati due giovani che sono stati identificati e denunciati dalla Polizia di Stato.

La troupe di “Striscia” stava girando un servizio sui parcheggiatori abusivi che stazionano nei pressi dello stadio.

Erica Cunsolo ha anche girato e postato in rete un video mentre si trovava nell’ospedale di Cosenza per gli accertamenti clinici necessari per verificare le eventuali conseguenze dell’aggressione. (ANSA).



http://www.ansa.it/calabria/notizie/2020/01/21/troupe-striscia-la-notizia-aggredita-a-cosenza_3664e196-8bd9-421b-8df9-39423b1e1b30.html

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram