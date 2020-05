(ANSA) – ARENA (VIBO VALENTIA), 1 MAG – Sono stati trovati in possesso di circa 30 grammi di marijuana. Domenico Evolo, di 22 anni, e Mykola Vardaro, di 23, sono stati arrestati ad Arena dai carabinieri con l’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti e posti ai domiciliari.

I due, entrambi di Mileto, sono stati sorpresi dai militari nell’abitazione di un cittadino di Arena. A seguito di un controllo, sulla loro presenza fuori dal comune di residenza, i carabinieri hanno deciso di perquisire la vettura in uso ai due, e le immediate adiacenze trovando un involucro in carta alluminio, confezionato con del nastro isolante, contenente marijuana. Dopo una perquisizione anche in casa della terza persona sono stati trovati altri 7 grammi della stessa sostanza stupefacente.

Per tutti e tre sono scattate le sanzioni amministrative previste dalla normativa in materia di contenimento del contagio da Covid-19 sia per l’assembramento creato che per lo spostamento ingiustificato.



http://www.ansa.it/calabria/notizie/2020/05/01/trovati-con-30-grammi-di-drogaarrestati_2e869b72-de2d-4093-be2d-c93760e02e05.html

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram