(ANSA) – CIRO’ MARINA (CROTONE), 18 DIC – I vigili del fuoco del distaccamento di Cirò Marina hanno salvato un cane trovato in un appartamento che stava andando a fuoco, facendogli il massaggio cardiaco e attaccandolo ai loro respiratori. I pompieri sono intervenuti dopo una chiamata alla sala operativa del Comando provinciale di Crotone che segnalava del fumo che fuoriusciva da una casa al primo piano di una palazzina a Cirò Marina. Quando sono giunti sul posto, le fiamme – causate probabilmente dal malfunzionamento di una asciugatrice – si erano già propagate su parte dell’appartamento, mentre il fumo aveva interessato l’intero vano scale. Messi in sicurezza i residenti, i vigili del fuoco hanno trovato un cane di piccola taglia, un pincher, privo di conoscenza. I vigili del fuoco hanno portato il cane all’esterno e gli hanno praticato un massaggio cardiaco; poi con l’ausilio di una maschera per l’ossigeno hanno riportato alla respirazione l’animale che è stato affidato alle cure del veterinario Giuseppe Bruno.



http://www.ansa.it/calabria/notizie/2019/12/18/vvf-salvano-cane-da-casa-in-fiamme_95166fe1-11ca-41c9-8a6a-948efbe7659f.html

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram