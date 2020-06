(ANSA) – NAPOLI, 31 MAG – Sono 4 i positivi di oggi in Campania su un totale di 2.315 tamponi. Lo rende l’Unità di Crisi Regionale per la realizzazione di misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologia da COVID-19.

Il totale dei positivi in Campania è di 4.806, quello dei tamponi complessivamente effettuati 203.858.



