(ANSA) – BENEVENTO, 9 GEN – Una donna di 50 anni di Benevento è ricoverata in codice rosso nell’ospedale San Pio del capoluogo sannita in seguito ad un accoltellamento avvenuto nel Rione Libertà nei pressi della sua abitazione. La donna non sarebbe in pericolo di vita.

Sull’episodio la Squadra Mobile ha avviato le indagini alla ricerca del responsabile del ferimento; la Polizia intende ricostruire la dinamica dell’aggressione e individuare i motivi del gesto. Gli investigatori stanno ascoltando alcune persone.



Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram