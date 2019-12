(ANSA) – NAPOLI, 19 DIC – Il consorzio Sis di Torino si aggiudica la gestione dell’autostrada A3 Napoli-Salerno, finora detenuta da Autostrade Meridionali S.p.A., del gruppo Autostrade per l’Italia. A renderlo noto è la società soccombente, al termina della seduta di gara pubblica svoltasi al ministero delle Infrastrutture e Trasporti.

“La Commissione di gara – si legge nella nota di Autostrade Meridionali – ha dato lettura dei punteggi conseguiti dai concorrenti evidenziando che la graduatoria individua il Consorzio SIS quale aggiudicatario del maggior punteggio. La Commissione ha evidenziato nel corso della seduta pubblica che si procederà con la verifica della anomalia dell’offerta del Consorzio SIS in ragione del punteggio conseguito, superiore al 90% di quello massimo. Autostrade Meridionali informa di aver presentato istanza di accesso agli atti di gara per analizzare l’offerta del concorrente SIS”.



