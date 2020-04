(ANSA)- AVELLINO, 23 APR – Rientra l’allarme per un possibile e pericoloso focolaio all’interno dell’ospedale Moscati di Avellino. Non sono positivi al Covid-19, infatti, i due medici e i sei infermieri in servizio in diversi reparti dell’ospedale irpino che erano risultati positivi al test effettuato martedì scorso dal laboratorio interno dell’azienda ospedaliera avellinese. Nella tarda serata di ieri il verdetto sui tamponi processati dal laboratorio di riferimento regionale del “Cotugno” di Napoli è risultato negativo sovvertendo quello precedente. Dai nuovi tamponi processati oggi al “Cotugno”, è arrivata la definitiva conferma: nessuno degli otto operatori sanitari è stato contagiato dal virus. Alla stessa conferma di “falsa positività” sono arrivati anche i successivi test effettuati dal laboratorio di microbiologia e virologia del “Moscati”. Il dg del “Moscati”, Renato Pizzuti, ha dato incarico all’Unità operativa Rischio Clinico di condurre con urgenza un audit clinico-organizzativo.



Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram