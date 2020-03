(ANSA) – NAPOLI, 12 MAR – “Auguroni per il tuo compleanno, da quando sei nata è la prima volta che non lo festeggiamo insieme, perché sei in prima linea in ospedale”: l’emergenza coronavirus che sta attanagliando l’Italia non consente riposo per medici e infermieri, figuriamoci di festeggiare il compleanno. E allora, a una mamma non è restato altro che farli su Fb, gli auguri alla figlia, con un post pieno di cuoricini.

Nikka lavora al Cardarelli di Napoli. E’ impegnata con turni massacranti da molti giorni e per farsi vedere dalla madre non le resta che inviarle delle foto.

“E’ un esempio per tutta la categoria – dice orgogliosa ma anche preoccupata Carmela – così come lo sono tutti quelli che si stanno battendo per aiutare chi sta male”. Anche Nikka, come tutti i suoi colleghi, non perdono occasione per invitare tutti a restare a casa per evitare che il virus si diffonda.

(ANSA).



