(ANSA) – NAPOLI, 11 APR – Una bomba carta è stata fatta esplodere la scorsa notte poco prima delle 02.00 davanti al negozio di elettrodomestici e casalinghi ‘Well.com’ in via Libertà, 340 a Portici (Napoli). La deflagrazione ha provocato danni alla saracinesca dell’esercizio commerciale, nessuna persona risulta ferita. Un aiuto alle indagini potrebbe essere fornito dalle telecamere di videosorveglianza presenti in zona.

Sull’episodio procedono i Carabinieri della sezione operativa della Compagnia di Torre del Greco.



