(ANSA) – ROMA, 13 GEN – Rino Gattuso ha ricevuto il Tapiro d’Oro di Striscia la Notizia per la difficile partenza della sua gestione del Napoli con tre sconfitte e una vittoria. “La colpa è mia – ha risposto Gattuso a Valerio Staffelli di Striscia – ma arriveranno momenti migliori: bisogna stringere i denti e lavorare”. L’inviato di Striscia ha detto al tecnico: “Non è che la società ha sbagliato ‘Gennaro’? Forse era meglio prendere il Santo” e Gattuso ha replicato: “Bisogna andarci in visita tutti assieme, perché prendiamo dei gol assurdi”. Il video della consegna del Tapiro andrà in onda stasera a Striscia la Notizia.

