(ANSA) – ROMA, 17 MAR – La maison Chanel ha deciso di non presentare la sfilata della collezione Cruise 20202/2021, prevista a Capri il 7 maggio. Lo annuncia una nota della casa di moda. “La nostra principale preoccupazione – viene precisato – è la tutela della salute e il benessere dei nostri dipendenti e dei nostri invitati. La maison sta riflettendo riguardo a modi alternativi per presentare la collezione Crociera a Capri, successivamente quando la situazione lo consentirà”.

La decisione presa in tarda serata dopo che anche in Francia Macron ha deciso di chiudere tutto da questa sera. “Chanel – prosegue la nota – sta monitorando con grande attenzione l’evoluzione dell’epidemia del coronavirus Covid-19 al fine di assicurare la tutela dei dipendenti, dei clienti e dei fornitori in tutto il mondo. Chanel ha messo in atto tutte le misure preventive necessarie, in accordo con le raccomandazioni delle autorità sanitarie locali e mondiali. Questa situazione si sta evolvendo rapidamente, necessita di una procedura specifica che tiene conto delle regolamentazioni locali”.

La maison “s’impegna pertanto a tutelare ogni singolo dipendente e ogni fornitore ovunque essi operino”. (ANSA).



