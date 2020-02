(ANSA) – ROMA, 04 FEB – Sono stati consegnati a Castellammare di Stabia (Napoli) gli Italian Sport Awards, giunti alla IX edizione e organizzati dal giornalista Donato Alfani. Per la Serie A, nel corso della serata di gala, sono stati premiati: Meret (miglior portiere, Napoli); Acerbi (difensore, Lazio); Lo. Pellegrini (centrocampista, Roma); Quagliarella (attaccante, Sampdoria); Chiesa (miglior calciatore, Fiorentina); Barella (miglior giovane, Cagliari); Zaniolo (rivelazione, Roma); Esposito (esordiente, Inter); Quagliarella (miglior gol e miglior bomber, Sampdoria); l’Atalanta (miglior club); Lucci (miglior procuratore); Spalletti (miglior allenatore); D’Aversa (miglior giovane allenatore); Percassi (miglior presidente); Zamagna e Paratici (migliori ds); Faggiano (miglior giovane ds); Benazzi (miglior addetto stampa); Calvarese (miglior arbitro); Irrati (miglior arbitro Var); il Napoli (miglior tifoseria); la Roma (miglior gestione social); la Spal (premio speciale).

Questa la top 11 della Serie A (4-4-2): G.Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, A.Romagnoli, Biraghi; Lazzari, Barella, Cristante, Insigne; Quagliarella, Immobile. All.: Allegri. Premi anche per giocatori, tecnici e dirigenti di Serie B, C e D, oltre che per giornalisti, dirigenti, trasmissioni radiofoniche, televisive e siti internet. (ANSA).



