(ANSA) – MILANO, 05 GEN – “Gattuso? In Gennaro rivedo la grande passione che ha per il calcio, la grande voglia. Anche lui, come me, ha fatto la gavetta, ho grande rispetto per lui perché ha affrontato anche difficoltà all’estero ed è andato a giocarsi le sue carte in Lega Pro. Quello che ha costruito lo ha fatto con le sue mani”: così il tecnico dell’Inter Antonio Conte parla dell’allenatore del Napoli Gennaro Gattuso, subentrato ad Ancelotti, alla vigilia della sfida del San Paolo.

”Il Napoli – analizza Conte – è la risposta per quello che ha fatto al Milan. Quello che ha fatto in passato è stato sottovalutato. Il Milan ha aggiunto giocatori con il calciomercato, non ne ha tolti o sostituiti, e questo dimostra il grande lavoro che Gattuso ha fatto in rossonero. Gli auguro il meglio ma dopo la partita contro l’Inter”. (ANSA).



