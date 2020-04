(ANSA) – NAPOLI, 2 APR – In Campania sono 167 le persone morte a causa del coronavirus. Lo rende noto l’Unità di Crisi Regionale per la realizzazione di misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologia da COVID-2019.

Il dato è aggiornato alla scorsa mezzanotte. Complessivamente sono guarite 149 (di cui 57 completamente guariti e 92 clinicamente guariti). Il totale dei contagiati ammonta a 2456.

Questo il riparto per provincia: – Provincia di Napoli: 1.279 (di cui 542 Napoli Città e 737 Napoli provincia) – Provincia di Salerno: 385 – Provincia di Avellino: 290 – Provincia di Caserta: 255 – Provincia di Benevento: 85. Altri 162 sono in fase di verifica all’Asl. (ANSA).

