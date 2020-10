Sarà aperto da domani, martedì 20 ottobre, lo sportello al quale potranno essere indirizzate le istanze per ottenere i contributi che l’Ente Bilaterale Turismo Campania (Ebtc) ha messo a disposizione dei lavoratori del turismo penalizzati dalla pandemia da Covid-19. Tre i bonus una tantum che l’Ebtc assegnerà, fino a esaurimento del budget, a tre categorie di beneficiari.

Il primo, dell’importo di 250 euro, è destinato a lavoratori e lavoratrici a tempo indeterminato con contratto di lavoro di durata non inferiore a 12 mesi che si siano trovati in Cassa integrazione guadagni (Cig) in deroga o che abbiano beneficiato del Fondo integrazione salariale (Fis) tra il primo marzo e il 31 agosto di quest’anno a causa del Covid. Possono fare richiesta del bonus i dipendenti di alberghi e strutture ricettive, pubblici esercizi, agenzie di viaggio, strutture all’aria aperta e stabilimenti balneari con sede a Napoli e provincia, Avellino, Benevento o Caserta. La richiesta di bonus dev’essere corredata da una copia delle ultime sei buste paga attestanti la trattenuta della quota relativa all’Ebtc e di almeno una che attesti la fruizione dell’ammortizzatore sociale.

Il secondo bonus una tantum, dell’importo di 250 euro, è destinato agli stagionali con un contratto della durata di almeno due mesi nella stagione turistica del 2019 presso aziende con sede a Napoli e provincia, Avellino, Benevento o Caserta. Per farne richiesta il lavoratore o la lavoratrice dovrà allegare alla domanda una copia delle ultime due buste paga del 2019 attestanti la trattenuta della quota relativa all’Ebtc.

Il terzo bonus una tantum, infine, è destinato al sostegno allo studio dei lavoratori, che si siano trovati in Cig o in Fis tra il primo marzo e il 31 agosto 2020, agli stagionali e/o ai loro figli che si siano diplomati nell’anno scolastico o laureati nell’anno accademico 2019/2020. Il contributo ammonta a 400 euro per i diplomati e a 750 per i laureati.

Per fare richiesta dei bonus (non cumulabili) bisognerà compilare l’apposito modulo scaricabile dal sito dell’Ebtc e inoltrarlo esclusivamente via e-mail, corredato dei documenti necessari, all’indirizzo bonus@ebtc.it entro e non oltre il 20 novembre 2020. «L’Ebtc è in prima linea nel sostegno ai lavoratori del turismo penalizzati dalla pandemia – sottolinea la presidente Luana Di Tuoro – In questa prospettiva, sulla base di un accordo tra le associazioni datoriali e le sigle sindacali da tempo attive nel turismo campano, l’Ente ha creato un fondo straordinario che ai aggiunge alle molteplici iniziative a favore dello sviluppo del settore e del rafforzamento delle competenze professionali dei dipendenti delle imprese».

