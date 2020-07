(ANSA) – NAPOLI, 03 LUG – Promuovere la cultura della legalità e rafforzare il concetto di cittadinanza responsabile e consapevole nei ragazzi.E’ il tema dell’iniziativa promossa dall’associazione Il Melograno in programma lunedì 6 luglio alle ore 18 nel parco pubblico di via Giovanni XXIII a Boscoreale (Napoli). Nell’occasione sarà presentata la legge regionale a sostegno delle buone pratiche per le politiche integrate di sicurezza. Prevista l’istituzione di punti lettura rivolti alle bambine e ai bambini dalla nascita fino ai sei anni di età e ai loro genitori. Dopo l’introduzione di Luigi Buffone, dell’associazione Il Melograno intervengono don Tonino Palmese, presidente della Fondazione Polis, Angela Malacario, docente della scuola dell’infanzia, Salvatore Illiano, vice sindaco del comune di Bacoli, Teresa Mirone, già dirigente scolastico, Pasquale Di Lauro, consigliere comunale. Conclude Antonio Marciano, consigliere regionale Pd e promotore della legge.

(ANSA).



