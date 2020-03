(ANSA) – NAPOLI, 16 MAR – Per l’ ultimo sovrano delle Due Sicilie, Francesco II di Borbone, sarebbe prossima l’ apertura del processo di beatificazione. La notizia è riportata dal “ROMA”, che intervista il postulatore della causa, avvocato Nicola Giampaolo.

“La prima fase del processo – spiega il postulatore – è di competenza del Tribunale Ecclesiastico diocesano di Napoli e richiede il consenso dell’ Arcivescovo, il Card. Sepe. Francesco II sarà dichiarato Servo di Dio, il primo gradino della scala della santità. Subito dopo gli atti saranno inviati alla Congregazione per le Cause dei Santi, che dovrà esaminarli e potrà dichiararlo Venerabile. A quel punto ne sarà consentito il culto pubblico ed il passo successivo, sarà la proclamazione a Beato”.

In favore dell’ apertura della causa di beatificazione di Francesco II si pronuncia, in un articolo sul quotidiano, il teologo Nicola Bux, già consultore della Congregazione per le Cause dei Santi.



