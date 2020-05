(ANSA) – NAPOLI, 28 MAG – Volotea, la compagnia aerea low-cost, ha rinforzato le misure igieniche e i protocolli di sicurezza per proteggere la salute di passeggeri e dipendenti e annuncia la ripresa dei suoi voli da Napoli per il prossimo 18 giugno. Nella stagione estiva verrà rafforzata l’offerta domestica, offrendo ai passeggeri maggiori frequenze e più posti in vendita, per decollare verso Catania, Genova, Torino, Trieste, Verona e Olbia. Per l’estate 2020, il network di destinazioni domestiche in partenza da Napoli prevede collegamenti anche verso Alghero, Cagliari e Palermo. Le procedure prevedono, tra l’altro, check-in online, rilevazione della temperatura, distanziamento sociale e mascherine.

Raccomandati il check-in automatico e la convalida della carta d’imbarco contactless. Il servizio di catering è stato sospeso e, durante la notte, verrà effettuata una pulizia approfondita di tutti gli aeromobili con potenti disinfettanti industriali.

Durante il giorno, invece, verranno disinfettate tutte le superfici.



