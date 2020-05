(ANSA) – NAPOLI, 27 MAG – Un decesso nelle ultime 24 ore in Campania e 43 guariti. Sono i dati dell’Unità di crisi della Regione Campania. Ad oggi il totale dei positivi è pari a 4.773 su un totale di tamponi esaminati pari a 185.724.

Il totale dei deceduti è di 406 persone mentre i guariti salgono a 3221 (ieri erano 3178). Questo il riparto per provincia: Provincia di Napoli: 2.597 (di cui 986 Napoli Città e 1.611 Napoli provincia); Provincia di Salerno: 682; Provincia di Avellino: 543; Provincia di Caserta: 456; Provincia di Benevento: 204; Altri in fase di verifica Asl: 291.

(ANSA).



Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram