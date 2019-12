(ANSA) – CASERTA, 20 DIC – Un uomo di 74 anni è morto, e altre tre persone, tra cui una minore, sono rimaste ferite, a Mondragone, nel Casertano, in seguito all’incendio divampato nella cucina di una villetta di via Tessaglia in cui vivevano.

Dai primi accertamenti effettuato dai vigili del fuoco e dai carabinieri, che hanno parlato anche con i feriti, sembra che le fiamme si siano sviluppate da una bombola di gas. Le fiamme hanno ucciso il 75enne e ferito con ustioni gravi due donne.

Ferita, ma in misura meno grave, la minore.



