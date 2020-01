(ANSA) – NAPOLI, 20 GEN – Due cittadini extracomunitari sono ricoverati in ospedale a Napoli dopo essersi feriti vicendevolmente con un coltello nel corso di una lite.

Secondo le prime notizie della Polizia, la lite fra due nigeriani è avvenuta in un appartamento di Via Miracoli nel centro antico della città a poche decine di metri da Via Foria.

Sul posto sono giunte numerose volanti e alcune ambulanze.



