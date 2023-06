E’ di queste ore la notizia dell’avvicendamento ai vertici della Questura di Napoli, che ha visto Il Dirigente Generale della polizia di stato Maurizio Agricola dare il cambio al suo collega Alessandro Giugliano il quale a sua volta assumerà il nuovo e prestigioso incarico di Direttore della Direzione Centrale Anticrimine. Giuseppe Alviti , Presidente Nazionale Associazione Guardie Giurate ,già medaglia d’ argento al valore civile, nonché partenopeo, del Sindacato Fnl Italia ha dichiarato: “Innanzitutto facciamo un augurio al dr Alessandro Giuliano per il nuovo incarico ricevuto e contestualmente diamo il bentornato al dr Maurizio Agricola che assume l’incarico di gestire una delle questure più delicate d’Italia, Un vero poliziotto, autorevole e al momento giusto autoritario, questi sono i valori che deve avere un vero leader sia nel mondo lavorativo che sindacale. A lui e a tutta la Polizia di Stato l’ Associazione nazionale guardie giurate rinnova l’ amicizia e le vive congratulazioni . Naturalmente l’ Angpg offrirà il massimo contributo possibile al Questore con la certezza che il rapporto sarà di fattiva collaborazione.

