(ANSA) – NAPOLI, 14 GEN – – La magistratura ha autorizzato Anm a liberare il tratto di binari dove è avvenuto stamattina l’incidente della Linea 1 del Metro’ di Napoli.

L’ azienda napoletana mobilità informa di essersi già attivata per liberare i binari e riprendere il sevizio.

Sono sotto sequestro per le indagini 4 udt (unità di trazione), che compongono i due treni. Al momento quindi, senza le 4 udt sequestrate e con un terzo treno danneggiato, i convogli a disposizione per il servizio sarebbero 6.

Anm afferma che “sta mettendo in campo tutte le azioni necessarie a far ripartire al più presto la circolazione, pur se con qualche limitazione legata al numero dei treni e alle condizioni dello snodo di Piscinola”.



