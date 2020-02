(ANSA) – NAPOLI, 6 FEB – “De Luca torna a Salerno” e ancora “De Luca vattene” questi i cori di protesta che un gruppo di disoccupati organizzati ha scandito all’esterno della sede del Pd della Campania a Napoli dove a breve è atteso il governatore campano Vincenzo De Luca. I disoccupati portano uno striscione con la scritta “Insulti e palazzi blindati, questa è la democrazia di De Luca. Risposte per gli ex Apu”. Gli Apu sono ex lsu che hanno partecipato a progetti di lavoro nei comuni che si sono però ormai conclusi. I manifestanti hanno bandiere dell’usb e con loro ci sono anche rappresentanti del Movimento di lotta 7 novembre. “Non riusciamo ad avere un incontro con De Luca – denunciano – questa è la sua democrazia, 50 poliziotti per fermare venti padri di famiglia”.

All’esterno della sede del Pd c’è una folta pattuglia delle forze dell’ordine a controllare i manifestanti. De Luca non è intervenuto: dalla Regione Campania fanno sapere che è impegnato in una riunione sui trasporti che si è prolungata.



