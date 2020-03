(ANSA) – ROMA, 14 MAR – Clemente Russo non salirà sul ring questa sera nel match per le qualificazioni a Tokyo 2020 di Londra. Il pugile campano, alle prese con una cattiva digestione, ha annunciato il forfait con un post sui social.”A breve sarei dovuto salire sul ring per disputare il primo incontro di qualificazione verso le Olimpiadi di Tokyo 2020.

Purtroppo oggi non mi vedrete combattere – scrive Russo -. A causa di una cattiva digestione sono da 24 ore bloccato in camera. Ho provato ad allenarmi, a reagire, ma sono debilitato e non mi permetteranno di disputare il match. L’ultimo torneo di qualificazione di Parigi. Oggi più di ieri sono convinto di potercela fare, sono convinto di poter portare ancora una volta in alto l’orgoglio italiano che, in questo momento, sta vivendo una grande difficoltà”. (ANSA).



