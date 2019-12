(ANSA) – NAPOLI, 20 DIC – Nei video degli impianti di videosorveglianza si vede tutto: l’anziana che cammina molto lentamente, anche con l’aiuto di un bastone, e il rapinatore che le scippa la borsa facendola cadere violentemente a terra. E’ accaduto nello scorso mese di ottobre, nei Quartieri Spagnoli di Napoli. L’anziana, 78 anni, fu ricoverata in ospedale per fratture dell’omero; il malvivente oggi è stato arrestato. Venti euro ed un telefono cellulare il bottino.

A finire ai domiciliari un 25enne. Le indagini della Squadra mobile di Napoli, anche grazie ai video, hanno ricostruito quanto accaduto: il pedinamento, il momento scelto per l’assenza di passanti e poi lo scippo.



