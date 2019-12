(ANSA) – ROMA, 23 DIC – Sono nove i giocatori squalificati in serie B in relazione agli incontri della 17/a giornata dal giudice sportivo, che ha anche inflitto un turno di stop all’allenatore della salernitana Gian Piero ventura, che era diffidato.

Tre giornate sono la sanzione irrogata al giocatore dell’Ascoli Nikola Ninkovic “per comportamento scorretto nei confronti di un avversario e per avere rivolto ingiustificatamente ad un Assistente un epiteto insultante e un’espressione blasfema, per avere, inoltre, all’atto del provvedimento di espulsione, reiterato la sua condotta offensiva e ingiuriosa mentre veniva allontanato con forza negli spogliatoi”. Un turno di stop per De Luca (Entella), espulso “per un fallo grave di gioco” e Marin (Pisa) per doppia ammonizione. Tra i non espulsi, fermati per un turno Rosi del Perugia, Adorni del Cittadella, Birindelli del Pisa, Crociata del Crotone, De Agostini del Pordenone e Gucher del Pisa (ANSA).



