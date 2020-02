(ANSA) – SAN GIORGIO A CREMANO (NAPOLI), 31 GEN – Da oggi la stazione della Circumvesuviana in piazza Trieste e Trento a San Giorgio a Cremano (Napoli) si chiamerà “San Giorgio a Cremano.

Casa Troisi”, in ricordo dell’attore e regista nato e vissuto nel comune vesuviano.

“E’ un orgoglio per noi che anche la stazione Eav porti il nome di Troisi – spiega il sindaco Giorgio Zinno – Tutta la città di San Giorgio a Cremano è la casa di Massimo, non a caso abbiamo creato una sorta di museo a cielo aperto per far respirare la sua presenza in diversi luoghi del territorio e non dimenticare mai la sua inestimabile arte e il suo legame con la città e con i suoi cittadini”. “La collaborazione con gli enti territoriali è vitale per Eav – sottolinea il presidente di Eav Umberto De Gregorio – La nuova denominazione della stazione dà un senso di familiarità ed appartenenza al territorio, di cui la Circumvesuviana è parte integrante. Il murale di Troisi nella galleria della stazione è diventato un segno identitario irrinunciabile”.



Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram