(ANSA) – NAPOLI, 11 LUG – ‘Vivi e Lascia Vivere’ di Pappi Corsicato (Rai1) è la ‘serie dell’anno’ all’Ischia Global Film & Music fest. Il riconoscimento sarà consegnato ai regista napoletano lunedi 13 luglio e all’attore Antonio Gerardi (Ischia Art Award) il 14 luglio, nel corso della 18/a edizione del festival che parte domani.

La fiction di Rai 1 con Elena Sofia Ricci, ha riscosso un grande successo questa primavera con una media di 7 milioni di spettatori e di oltre il 25% di share per sei appuntamenti (dodici episodi). Corsicato, al debutto nella serialità dopo una carriera trentennale tra cinema d’autore e documentario d’arte, è anche l’ideatore della fiction insieme a Monica Rametta.

Antonio Girardi, già conduttore radiofonico, ‘Iena’, ed oggi tra i maggiori interpreti della televisione italiana, nella fiction di Corsicato è il marito della protagonista, una cuoca che vive a Napoli con tre figli. Al centro della vicenda che ha sullo sfondo una città originale e coloratissima, la sparizione dell’uomo, che sconvolgerà la vita di tutti: per l’altissimo gradimento del pubblico già si è parlato di una seconda stagione. Prodotta da Bibi Film tv in collaborazione con Rai Fiction, nel cast della serie anche Massimo Ghini, Iaia Forte, Teresa Saponangelo, Cristina Donadio. (ANSA).



