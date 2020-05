E’ stato ritrovato morto il 17enne disperso nel torrente Idice, a Mercatale di Ozzano Emilia, nel Bolognese. Il corpo senza vita è stato trovato dai

soccorritori nello stesso punto in cui era scomparso, mentre faceva il bagno, e dove alcuni testimoni hanno visto un mulinello tirare sott’acqua il ragazzo.

Vigili del Fuoco e Soccorso Alpino dell’Emilia-Romagna sono intervenuti verso le 16 per recuperare il ragazzo: il giovane era con un gruppo di amici nei pressi della riva e sarebbe scivolato in acqua, non riuscendo più a risalire.

