(ANSA) – BOLOGNA, 26 MAR – Il documentario ‘A Soul Journey’ si è aggiudicato il premio come miglior documentario al London Independent Film Festival. Il film, di 70 minuti, regia di Marco Della Fonte, propone ritratti delle leggende del Porretta Soul Festival, la rassegna che caratterizza l’estate musicale nella cittadina dell’Appennino bolognese: Otis Redding, Solomon Burke, Rufus Thomas, Swamp Dogg, Bobby Rush, Chick Rodgers, Spencer e Percy Wiggins. Ogni anno, da oltre trent’anni, alcune delle più grandi ‘leggende’ di Soul e R&B si esibiscono al Festival, considerato il più prestigioso in Europa per questa musica e sostenuto dall’assessorato alla Cultura della Regione.

“E’ una grande soddisfazione – commenta il direttore artistico Graziano Uliani – anche per tutto il territorio, per il quale rappresenta uno strumento di promozione incredibile. Questo documentario è inoltre un mezzo di promozione di artisti, spesso famosi negli anni Sessanta, che ora non hanno mezzi per promuoversi”.

La Regione Emilia-Romagna, attraverso Lepida Tv, ha ripreso e trasmesso il festival negli ultimi 15 anni, fornendo materiale di repertorio di qualità. Il documentario è stato presentato in gennaio al Palm Springs International Film Festival e sarà proposto anche al Film Fest Dc di Washington, in programma dal 23 aprile al 3 maggio. (ANSA).



