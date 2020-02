(ANSA) – BOLOGNA, 19 FEB – ‘Ultrabandiere’, a cura di Guerrilla Spam e Mattia Branca in collaborazione con Cheap Street Poster Art, arriva al MAMbo-Museo d’Arte Moderna di Bologna con un talk di apertura il 20 febbraio (ore 18).

L’installazione rimarrà visibile nel foyer fino al 15 marzo.

Il progetto nasce nel novembre 2017 a Torino all’interno dello Spazio Popolare Neruda, un’occupazione abitativa atipica, nella quale convivono circa 150 persone, con molti nuclei familiari e un’alta presenza di bambini. Insieme agli abitanti sono state immaginate, disegnate e cucite 14 bandiere in stoffa che raccontano storie, pensieri, sogni e ricordi dei loro autori. Questi manufatti non sono più ‘solo’ bandiere, ma ‘ultra’-bandiere. Si trasformano in altro, stratificando significati: sono arazzi, tappeti, lenzuola o tovaglie. Non più vessilli identitari ma narrazioni aperte, che ognuno può leggere e interpretare a suo modo.



Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram