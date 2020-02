(ANSA) – PARMA, 31 GEN – Nessuna segnalazione e nessun caso sospetto di coronavirus ė stato registrato a Parma, con rischio contagio “praticamente inesistente”. Lo dicono in una nota congiunta le Aziende sanitarie di Parma che hanno definito le procedure per gestire tempestivamente eventuali segnalazioni, come da disposizioni regionali e ministeriali.

Dopo la conferma da parte dell’Istituto Spallanzani che la coppia prima di ammalarsi ha soggiornato brevemente a Parma, “è stata avviata un’indagine epidemiologica presso le due strutture alberghiere della città dove hanno soggiornato i due casi confermati. Durante la loro breve permanenza a Parma, le due persone di nazionalità cinese non hanno manifestato sintomi: la probabilità di contagio durante il loro soggiorno a Parma – secondo le aziende sanitarie – è dunque praticamente inesistente.



