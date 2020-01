(ANSA) – ROMA, 25 GEN – Il Bologna si aggiudica il derby emiliano e conquista i primi tre punti del nuovo anno. La squadra di Mihajlovic si è imposta 3-1 in rimonta sulla Spal, che era passata in vantaggio al 23′ del primo tempo con Petagna su rigore, assegnato dopo l’intervento della Var. Appena 60 secondi e i rossoblù trovano il pari con l’autogol di Vicari su tiro-cross di Orsolini. Nella ripresa entra Barrow e il Bologna passa in vantaggio (14′ st). Al 18′ Poli a segno e chiude la gara. (ANSA).



