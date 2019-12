(ANSA) – RIMINI, 30 DIC – I maestri Ezio Bosso e Vince Tempera, in occasione dei 100 anni dalla nascita di Federico Fellini, omaggeranno il cineasta romagnolo con due concerti al Teatro Galli di Rimini. Il primo dirigerà la Europe Philharmonic Orchestra il 19 gennaio, il secondo la SymphonItaly Orchestra il 20. Il termine “Maestro – ha detto Bosso – è un po’ abusato ultimamente. I maestri quelli veri sono quelli che hanno cambiato qualcosa, che ci cambiano la vita, che ci indicano la strada. Non che ci dicono come fare. Fellini è un grande maestro perché ha indicato una strada nuova che non c’era”.

Io, ha ricordato Tempera, “ero bambino quando era uscita ‘La strada’ di Fellini e andai al cinema con mia mamma e mio fratello. Vedere ‘La strada’, sentirne le musiche mi dà sempre una certa emozione, perché ho iniziato la mia vita musicale pensando a quella colonna sonora”.

Bosso e la sua orchestra spazieranno dalle musiche di Nino Rota a Beethoven mentre Tempera si soffermerà sulle arie dei film più celebri di Fellini.(ANSA).



Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram