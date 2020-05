E’ una programmazione totalmente online su piattaforma Zoom, Facebook e YouTube quella della 45/a edizione del Festival internazionale dei burattini e delle figure ‘Arrivano dal Mare!’, in programma dal 21 al 26 maggio in collaborazione con l’assessorato alla Cultura del Comune di Ravenna, Apt, Regione Emilia-Romagna e Mibact. Una seconda parte, se l’emergenza sanitaria lo consentirà, si svolgerà dal vivo in luglio e agosto.

Il programma prevede 58 appuntamenti, con molti ospiti stranieri provenienti da Brasile, Portogallo, Grecia, Francia, Spagna, Danimarca, Israele, Ungheria e Russia. Il 25 maggio, su piattaforma Zoom, si terrà un convegno internazionale sui musei di Teatro di Figura in Europa; numerosi anche gli incontri e le presentazioni di progetti nazionali dedicati alle nuove drammaturgie.

Il programma – dieci appuntamenti al giorno che possono variare da pochi minuti a un’ora – è composto da rubriche con contenuti inediti prodotti dagli artisti ospiti del Festival.

