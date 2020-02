(ANSA) – MODENA, 6 FEB – I corpi senza vita di una anziana madre e del figlio sono stati rinvenuti all’interno di una palazzina di via Tamburini a Modena. A trovare i due cadaveri sono stati i Vigili del Fuoco dopo essere entrati nell’immobile. Al momento non si sa cosa possa aver determinato la morte: non è esclusa alcuna ipotesi, neppure quella accidentale, anche se pare rafforzarsi l’ipoetesi di un omicidio-suicidio. Sul posto oltre ai Vigili del Fuoco sono intervenuti agenti della Polizia Municipale e della Squadra Mobile della Polizia. A quanto si è appreso, nei giorni scorsi, i parenti della madre, un’anziana di 80 anni, e del figlio 56enne, si sarebbero rivolti ai servizi sociali per chiedere di controllare la situazione dei due congiunti. Proprio oggi – per la prima volta non avendo mai avuto segnalazioni in precedenza – gli assistenti sociali, insieme a un medico, a personale della Polizia Municipale e a un parente della donna e dell’uomo si sono recati nello stabile. Suonato il campanello senza ottenere risposta dall’interno sono stati fatti intervenire i Vigili del Fuoco che, aperta la porta, hanno rinvenuto i due corpi senza vita. Sul posto è giunto anche il Pm di turno per tutti gli accertamenti del caso. Con il passare della ore sembra raforzarsi l’ipotesi di un omicidio-suicidio. Anche se non sono note le possibili dinamiche alla base della tragedia, secondo indiscrezioni andrebbero verso questa direzione le indagini, che sono state affidate alla Squadra Mobile In particolare, il figlio 56enne avrebbe ucciso l’anziana madre prima di togliersi la vita.

