(ANSA) – PREDAPPIO (FORLI’-CESENA), 15 MAR – Un settantanovenne è morto cadendo nella cisterna da cui intendeva prelevare l’acqua per irrigare l’orto. La tragedia si è consumata in mattinata a Predappio, nel Forlivese. L’anziano di prima mattina era uscito di casa per le incombenze nell’orto.

Secondo una prima parziale ricostruzione, fatta dai Carabinieri intervenuti, l’uomo avrebbe accusato un improvviso malore nel momento in cui si è avvicinato alla cisterna, cadendo dentro e probabilmente annegando.

A dare l’allarme la moglie che, non vedendolo rientrare lo è andato a cercare facendo la tragica scoperta. Su posto sono intervenuti i sanitari del 118 ma per il settantanovenne non c’era più nulle da fare.



