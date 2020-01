(ANSA) – UDINE, 12 GEN – “Non abbiamo fatto bene come altre volte. Non eravamo i soliti. Non conosco le ragioni perché la squadra a fatto bene in settimana”. Non può essere soddisfatto il tecnico del Sassuolo Roberto De Zerbi, sconfitto a Udine.

“Abbiamo incontrato una squadra che sta bene, fisica, ha qualità – spiega il tecnico degli emiliani -. Noi siamo stati macchinosi, un po’ titubanti in tante azioni. Abbiamo avuto anche noi alcune occasioni e le abbiamo sbagliate. Nel secondo tempo eravamo ripartiti attaccando, forse non in maniera convintissima, e questo è uno degli aspetti più negativi. Musso ha fatto due parate importanti sull’1-0”. “Quando siamo partiti per il ritiro sapevamo che campionato dobbiamo fare. E’ un campionato di sofferenza e dobbiamo tenere sempre la testa qui – ha concluso De Zerbi – Tre partite fa l’Udinese era sotto di noi, ha fatto tre vittorie e ci ha sorpassato”. (ANSA).



