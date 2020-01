I vigili del fuoco hanno recuperato un cane di grossa taglia, caduto in un calanco a Mercatale, sulle colline di Ozzano Emilia, in provincia di Bologna.

L’intervento è durato circa due ore, dalle 13.45. Per imbragare l’animale, è arrivata una squadra dalla centrale Saf (Nucleo Speleo Alpino Fluviale), con due operatori che si sono calati.

Il cane è stato consegnato a un canile, in attesa di rintracciare il proprietario.



