(ANSA) – BOLOGNA, 12 GIU – Si è svolta questa mattina, alla Caserma Manara di Bologna, la cerimonia di avvicendamento nella carica di comandante della legione Carabinieri Emilia Romagna tra il generale di divisione Claudio Domizi, che assumerà l’incarico di comandante della Scuola ufficiali Carabinieri di Roma, e il generale di brigata Davide Angrisani, già capo di Stato Maggiore del Comando interregionale Carabinieri ‘Podgora’.

Alla cerimonia, che si è svolta in forma ristretta per rispettare le misure previste per l’emergenza sanitaria, ha partecipato anche il comandante interregionale Carabinieri ‘Vittorio Veneto’ ,generale di corpo d’armata Enzo Bernardini.

(ANSA).



