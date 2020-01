(ANSA) – MODENA, 30 GEN – I leoni stilofori del Duomo di Modena si colorano di verde a causa del clima troppo caldo ed umido. A riportare la notizia è la Gazzetta di Modena. Il fenomeno sarebbe dovuto a microbatteri che non prolifererebbero se le temperature fossero invernali, ovvero sotto lo zero. Non è l’unico fenomeno inedito che nel Modenese si sta registrando per le temperature di queste settimane. A Pievepelago, nell’Appennino modenese, infatti, sono stati trovatiti dei funghi tipicamente primaverili da cercatori che erano andati nei boschi.



