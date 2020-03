(ANSA) – PIACENZA, 28 MAR – L’ospedale da campo allestito dall’Esercito italiano nell’ex-arsenale militare di Piacenza e la rete dell’Azienda Usl di Piacenza sono collegati anche on-line. Grazie alla sinergia con il comando del primo Reparto di Sanità ‘Torino’, il presidio è virtualmente diventato in poche ore come un padiglione interno degli ospedali provinciali.

Medici e infermieri militari del policlinico del Celio di Roma hanno l’opportunità di consultare la cartella clinica delle persone che sono ricoverate, accedendo facilmente a tutte le informazioni necessarie per la presa in carico. La connessione con la rete Ausl permette anche di informatizzare la richiesta di farmaci e le richieste di eventuali indagini diagnostiche. In collaborazione con Lepida, è stata messa a disposizione una connessione internet gratuita, utile anche per i degenti.



