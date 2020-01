(ANSA) – ROMA, 16 GEN – La Roma si è qualificata per i quarti di finale di Coppa Italia battendo il Parma per 2-0 nella partita degli ottavi giocata oggi allo stadio ‘Tardini’ della città emiliana. Le reti sono state segnate nella ripresa da Lorenzo Pellegrini (il secondo gol su rigore per un ‘mani’ di Barillà). Ora i giallorossi affronteranno la Juventus, mercoledì prossimo, 22 gennaio, all’Allianz Stadium. (ANSA).



