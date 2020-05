(ANSA) – BOLOGNA, 03 MAG – In Emilia-Romagna, nelle ultime 24 ore si sono registrati 166 nuovi casi di contagio da Coronavirus, uno dei numeri più bassi dall’inizio dell’epidemia, a fronte di 4.940 tamponi, il cui numero totale ha quasi raggiunto i 200mila. Lo rilevano i dati diffusi dalla Regione Emilia-Romagna e aggiornati alle 12, che contano anche 28 nuovi decessi. Il totale dei casi di positività è di 26.016, mentre il numero complessivo dei morti è di 3.642.

Crescono le guarigioni (416) e calano i casi attivi (-278), per un differenziale fra guariti e malati di 4.284, fra i più alti nel Paese.

I pazienti in terapia intensiva sono 197, uno in più rispetto a ieri, mentre sono 36 in meno i ricoverati negli altri reparti Covid.

I nuovi decessi riguardano tre residenti nella provincia di Piacenza, uno in quella di Parma, cinque in quella di Reggio Emilia, tre in quella di Modena, cinque in quella di Bologna, sei a Ferrara, nessuno a Ravenna, quattro in quella di Forlì-Cesena (tutti nel forlivese), uno nel riminese. (ANSA).



