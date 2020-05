(ANSA) – BOLOGNA, 05 MAG – Dalla Brigata Aeromobile ‘Friuli’ oltre 10mila euro per gli ospedali dell’Emilia-Romagna. La donazione è frutto di una raccolta volontaria tra il personale militare, nell’ambito della Campagna ‘Insieme si può’ avviata dalla Regione durante l’emergenza Coronavirus. A consegnare l’assegno di 10.420 euro al presidente Stefano Bonaccini, è stato il comandante dell’unità dell’Esercito italiano, generale di brigata Stefano Lagorio.

La somma raccolta in una sola settimana dai militari contribuirà a sostenere il sistema sanitario regionale per la gestione e il superamento dell’emergenza sanitaria, mediante l’acquisto di dispositivi individuali di protezione. “La generosa donazione della Brigata Aeromobile Friuli – ha detto il presidente Bonaccini – è la migliore testimonianza dello spirito di solidarietà che contraddistingue da sempre l’Esercito italiano”. Alla raccolta, oltre ai militari del Comando Brigata Aeromobile ‘Friuli’, hanno partecipato quelli del 66^ Reggimento Fanteria Aeromobile ‘Trieste’, 5^ Reggimento AVES ‘Rigel’, 7^ Reggimento AVES ‘Vega’, Reparto Comando e Supporti Tattici ‘Friuli’ e Poligono militare di Foce Reno. (ANSA).



Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram