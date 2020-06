Diminuiscono i malati di Covid-19 in Emilia-Romagna, scesi sotto quota duemila: l’88% sono casi lievi in isolamento domiciliare. I nuovi casi in 24 ore di persone risultate positive è pari a 18, di cui 13 sono asintomatici individuati grazie al piano di screening regionale. Le persone guarite salgono a 21.605 (+138), oltre il 77% dei contagiati dall’inizio dell’epidemia. Nei reparti Covid sono ricoverate 226 persone, 31 pazienti sono in terapia intensiva. I nuovi decessi sono sei, nessuno nelle province di Parma, Reggio Emilia, Modena e in Romagna. È quanto emerge dall’ultimo bollettino della Regione con dati aggiornati alle 12. Dall’inizio dell’epidemia i casi sono stati 27.946. Complessivamente in Emilia-Romagna i decessi sono arrivati a 4.185.

