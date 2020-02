(ANSA) – ROMA, 28 FEB – In Emilia-Romagna si registrano 115 casi positivi di coronavirus: 74 a Piacenza, 18 a Modena, 16 a Parma e 7 a Rimini. In tutta la regione sono stati refertati più di 1200 tamponi. Più della metà delle persone sono in isolamento a casa, mentre sei sono i pazienti in terapia intensiva. La maggior parte dei contagiati si trova dunque in condizioni non gravi, molti sono asintomatici o presentano sintomi modesti come febbricola e lieve tosse.



